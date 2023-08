Boden unter der Churer Stadthalle wird auf historische Schätze untersucht

Der archäologische Dienst Graubünden hat aus diesem Grund ein Konzept für eine sogenannte Rettungsgrabung erstellt. Die Regierung nimmt von den dafür vorgesehenen Kosten Kenntnis, wie es in der Mitteilung heisst. Für die Feldarbeiten und die zugehörige anschliessende Nachbearbeitung – zu dieser gehören die archivgerechte Datenablage, die Inventarisierung sowie die Restaurierung allfälliger Kleinfunde – sind rund zwei Millionen Franken verteilt auf vier Jahre kalkuliert worden. Die voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2027 anfallenden Kosten werden laut Mitteilung im Rahmen der jeweiligen Budgetvorgaben budgetiert und in den Finanzplan aufgenommen. (red)