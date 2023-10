Dieses 160 Tonnen schwere Schiff wird vom Zugersee auf den Walensee gezügelt 

Seit das MS «Schwyz» in ihrem Besitz ist, hat die Schiffs­betrieb Walensee AG laut Geschäftsführer (CEO) Daniel Grünenfelder bereits einige schlaflose Nächte hinter sich. Nicht etwa, weil deren Verwaltungsrat den Flotten­zuwachs am Walensee infrage stellte. Vielmehr bereitete der zu planende Transport des Schiffs vom Zuger- in den Walensee Kopfzerbrechen. Denn ein Unterfangen dieses Ausmasses – Grünenfelder spricht von «einem der anspruchsvollsten Transportprojekte des vergangenen Jahrhunderts in der Ostschweiz» – will ordentlich geplant und durchgetaktet sein.