Anklage sieht Unfallursache anders als die Zeugen

Der Unfall, mit dem sich das Kantonsgericht beschäftigen muss, passierte Anfang August 2019 in Mollis, kurz vor acht Uhr abends. Eine Autofahrerin will die Bahnhofstrasse überqueren, sie kommt von der Rüfistrasse, hält am Stopp an und will weiter in die Kanalstrasse im Süden. Als sie losfährt und die Kreuzung überquert, kommt ein Motorradfahrer von links und fährt Richtung Näfels.