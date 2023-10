Susanne Brunner, Nahost-Korrespondentin aus Glarus: «Nein, abgehärtet wird man nicht»

Susanne Brunner war die vergangenen Tage in Israel und ist am Donnerstag zurück in die Schweiz gereist. Die Auslandchefin von Radio SRF und frühere Nahost-Korrespondentin mit Glarner Wurzeln ist vor einer Woche am Samstagmorgen um 7.30 Uhr von ihrer Redaktion in Netstal aus dem Bett geholt worden: Israel werde von der Hamas mit Raketen angegriffen. «Ich habe geantwortet, das sei doch immer wieder der Fall», berichtet Susanne Brunner.