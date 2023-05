Das ist an Pfingsten passiert

Pfingsten sind gesetzlich geregelte Feiertage in der Schweiz. Die meisten Türen von Schulen und Geschäften bleiben an diesen Tagen geschlossen. An Pfingsten, also genau 10 Tage nach Auffahrt, kam nach biblischer Überlieferung der Heilige Geist auf die Jünger. Dieser Heilige Geist ist laut Bibel auf die Erde herabgekommen und lebt noch heute unter und in uns.