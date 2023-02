Scheibenschlagen in Untervaz abgesagt

Am kommenden Sonntag wären in Untervaz wieder die glühenden Scheiben bis tief ins Tal geflogen. Doch wegen der aktuellen Wetterlage muss der alte Brauch in diesem Jahr abgesagt werden. «Bis vor einer Woche war man noch optimistisch», sagt René Vogel, Gemeindepräsident von Untervaz gegenüber Radio Südostschweiz. Doch die Feuerwehr habe die Situation vor Ort beurteilt und die Waldbrandgefahr sei zu gross. «Es ist zu trocken. Die Situation wäre zu gefährlich gewesen», so Vogel. Hier geht es zum ganzen Interview: