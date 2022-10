Alpchäsmarkt auf dem Flumserberg

Am Sonntag, 16. Oktober, findet auf der Alp Tannenboden am Flumserberg der Alpchäsmarkt statt. Wie Heidiland Tourismus mitteilt, warten auf die Besucherinnen und Besucher von 10 bis 16 Uhr verschiedene geschmückte Verkaufsstände. An diesen können sich Interessierte über die Alpen informieren sowie Alpkäse degustieren und kaufen. Von milden Sorten bis hin zu Spezialvarianten mit Chili oder Bärlauch soll für jeden Käsegeschmack etwas dabei sein.