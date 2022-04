«Alles fährt Bike» an der Festivalpremiere in Chur

Klein und Gross, Amateure und Profis – in Chur haben sich am dreitägigen Bike-Festival die verschiedensten Leute getroffen. Gemäss Organisatoren waren insgesamt 11 000 Zuschauer vor Ort. Solche, die nur dort waren, weil sie die Rennen auf dem Rundkurs durch die Altstadt verfolgen wollten, oder solche, die selber den Sport in ihrer Freizeit betreiben. Zu Letzteren gehören Anita Stricker und ihre Söhne Jonas (8) und Aaron (5). Die Familie ist am Sonntagmorgen mit dem Velo an die «Bike Revolution» gekommen und hat soeben an der Grabenstrasse den Start der U19-Herren verfolgt.