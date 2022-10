Alle Angebote auf einen Blick

Auf der Plattform können sich einerseits die Anbieterinnen und Anbieter mit ihren Angeboten wie Lernmodule, Exkursionen, Natureinsätze oder Workshops präsentieren. Andererseits haben die Nutzerinnen und Nutzer einen niederschwelligen und direkten Zugang zu den unterschiedlichsten Angeboten im Kanton Graubünden. Zudem erhalten Lehrpersonen auf Wunsch Beratung für grössere Projekte und sind via Newsletter über die neuesten Angebote informiert. Auf der Plattform «Natur Lernen» wurden seit September die ersten Angebote aufgeschaltet. «Sie soll sich bald zur grössten, dreisprachigen Umweltbildungsplattform in Graubünden mausern», heisst es in einer Medienmitteilung. (fh)