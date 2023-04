Freiwillige hegen die Natur

Auch in diesem Jahr hat der Verein klimaglarus.ch einen Einsatz im Wald organisiert. «Erfreulicherweise standen in diesem Jahr keine Aufforstungen im Schutzwald an», steht dazu in einer Medienmitteilung. Laut dieser haben sich am Samstag insgesamt 25 Helferinnen und Helfer unter der Anleitung zweier Mitarbeitenden des Forstbetriebs Glarus Süd der Waldpflege gewidmet.