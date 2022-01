Agrischa 2022 fällt aus

Die Agrischa, die jeweils von rund 15’000 Menschen besucht wird, hätte in diesem Jahr am 30. April und am 1. Mai in der Stadt Ilanz über die Bühne gehen sollen. Nach 2011 und 2016 wäre es das dritte Mal gewesen, dass der Anlass in Ilanz durchgeführt wird. Nebst den verschiedenen Tierausstellungen, einer regionalen Kulinarik und dem Bauernmarkt hätte ein Umzug durch die Stadt stattgefunden. Zudem wäre gemäss Mitteilung in diesem Jahr zum ersten Mal ein Gastkanton, nämlich der Kanton Uri, eingeladen gewesen.