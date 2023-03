Martullo-Blocher kommt doch nicht an die Näfelser Fahrt

«Magdalena Martullo-Blocher wäre sehr gerne mit dabei gewesen», teilte ihre persönliche Mitarbeiterin Carmen Inauen nun am Donnerstag mit. Aufgrund der kürzlich einberufenen ausserordentlichen Session zur Credit Suisse in Bern müsse sie sich als Ehrengast an der Näfelser Fahrt nun aber abmelden. Denn: «Ihre Anwesenheit in Bern ist unabdingbar.»