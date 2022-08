Ab sofort läuft der Countdown für die Airshow 2023

«Der Countdown für das ‘ZigAirMeet’ 2023 beginnt», schreibt Walter Hodel in einer Medienmitteilung. Er ist im Organisationskomitee (OK) der Flugshow für die Kommunikation verantwortlich. Für Freitag und Samstag, 18. und 19. August 2023, wird die traditionelle Airshow wieder auf dem Flugplatz in Mollis organisiert, die dort 2019 zum letzten Mal stattfand. «Das Glarnerland wird zum aviatischen Hotspot der Schweiz.