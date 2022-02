Ab jetzt heisst es wieder: Achtung Alphornbläser

Der Schock war gross bei Astrid Lampert, als anfangs Januar ihre geliebte Alphorntafel vor dem Haus in Flims verschwunden war. Die rot-weisse Hinweistafel mit dem Alphornbläser erinnert sie an ihren verstorbenen Ehemann. Über den Diebstahl wurde in verschiedenen Medien berichtet, sodass die Flimserin sogar Fanpost und Solidaritätsbekundungen aus Zürich erreichten. Einige Wochen später lag die Originaltafel plötzlich wieder in Astrids Vorgarten. Zwar ohne die notwendige Halterung, aber sie war wieder da.