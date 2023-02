Im Kinderzoo in Rapperswil gibts Giraffennachwuchs

Das Giraffenbaby brachte bei der Geburt stattliche 80 Kilogramm auf die Waage und war bereits 1,82 Meter gross. Der Name des Bullens ist noch nicht bestimmt, soll aber mit einem «V» beginnen. Die Verantwortlichen des Kinderzoos zeigen sich in einer Mitteilung hocherfreut über den Nachwuchs: «Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den letzten Jahren die Zahl frei lebender Giraffen stark abgenommen hat, sind wir besonders stolz, mit unseren Zuchterfolgen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser faszinierenden Tierart zu leisten.»