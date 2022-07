524 Schülerinnen und Schüler werden aufgenommen

Am 8. Februar und 8. März fanden die kantonalen Aufnahmeprüfungen für den Eintritt in eine Bündner Mittelschule statt. Wie es in einer Mitteilung vom Kanton Graubünden heisst, schafften von 379 zur Prüfung angetretenen Schülerinnen und Schüler aus der sechsten Primarklasse 221 (58,3 Prozent) die Aufnahme in die erste Klasse des sechsjährigen Gymnasiums (sogenanntes Langzeitgymnasium). Bezogen auf sämtliche 1678 Schülerinnen und Schüler der sechsten Primarklasse im Kanton betrage der Anteil der in die erste Klasse des Langzeitgymnasiums aufgenommenen Jugendlichen 13,2 Prozent. Die Aufnahmequote des Vorjahres war mit 12,9 Prozent etwas tiefer, so der Kanton.