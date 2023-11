Am Anfang war das Feuer

von Hans Speck

Es war ein Meilenstein: Als die Kehrichtverbrennungsanlage in Niederurnen vor 50 Jahren in Betrieb ging, löste sie die Deponien ab, auf denen bis dahin der Müll der Glarnerinnen und Glarner verbrannt wurde. Schichtführer Stephan Steiner aus Schänis kam damals die Ehre zu, die Ofenlinie 1 in Betrieb zu setzen – allerdings eher zufällig, wie er am Jubiläumsanlass erzählt. Dabei durfte Steiner als Mann der ersten Stunde wie damals, zwar in etwas kleinerem Rahmen, das Holz in einer Feuerschale anzünden.