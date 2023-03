Besuch von Gesundheitsminister Peter Peyer im Ospidal Scuol

Kranke Menschen sollen nicht einsam sein. Heute, am jährlichen Tag der Kranken, vereint die Schweiz leidende und gesunde Menschen. Seit über 80 Jahren setzt die ganze Nation jeweils am ersten Märzsonntag ein Zeichen für alle Menschen in der Schweiz, die beeinträchtigt und krank sind. Regierungspräsident Peter Peyer lädt in seinem Brief ein, füreinander da zu sein.