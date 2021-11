Wieder keine Higa

Marco Engel, Geschäftsführer der Expo Chur AG, bedauert, dass die Besucherinnen und Aussteller auch im nächsten Jahr auf die Higa verzichten müssen. Er sei sich aber bewusst, dass eine unbefriedigende Wiedereinführung der Higa sowohl dem Image der Messe als auch dem Messeplatz Chur schaden würde. Daher auch sein Fazit in der Mitteilung: «Lieber ein Jahr länger pausieren und dann mit einer erfolgsversprechenden Lösung durchstarten, als jetzt in einer Hauruck-Übung eine behelfsmässige Messe auf die Beine zu stellen». Immerhin blickt er zuversichtlich in die Zukunft und ist überzeugt, dass bereits im nächsten Herbst wieder mit Publikumsmessen in der Stadthalle Chur gerechnet werden darf. (dje)