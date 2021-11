Weitere Teile Graubündens von Coronawelle erfasst

Die Regionen Imboden, Plessur, Viamala, Albula und das Unterengadin mit dem Münstertal wurden nun auch von der neusten Coronawelle erfasst. Wie die kantonale Kommunikationsstelle Coronavirus mitteilt, ist im Kanton Graubünden 610 bestätigten Fällen nun dasselbe Niveau erreicht wie anfangs November 2020. Prozentual am stärksten war die Zunahme in den Regionen Viamala und Unterengadin / Münstertal, wo sich die Zahlen in dieser Zeit in etwa verdreifachten, wenn auch eher auf tiefem Niveau. Der absolut grösste Anstieg habe es in der Region Landquart/Bündner Herrschaft geben, mit einem Plus von knapp 100 auf über 200 Fälle, schreibt die Nachrichtenagentur Keystone-SDA.