Tournee mit Beratungsangebot ist gestartet

Der Kanton Glarus beteiligt sich vom 8. bis 14. November an der nationalen Impfwoche mit eigenen Massnahmen und Aktionen. Im Zentrum steht, dass verlässliche Fakten zur Impfung auf verständliche Art und Weise vermittelt werden, wie der Kanton in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei geht es um die Wirksamkeit, die Sicherheit, die Nebenwirkungen oder um die gesundheitlichen Risiken einer Infektion oder zu den Impfmöglichkeiten.

Während dieser Woche wird das Impfangebot im Kanton Glarus nochmals erweitert. Ebenfalls sind Impfberaterinnen und Impfberater an acht Standorten präsent. Am Montag startet die Tournee in Sernftal und Netstal. (so)