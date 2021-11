«Fehler sind passiert»

Die Geschichte beginnt im Sommer 2014. Eine einheimische Architektur-GmbH ersucht um eine Bewilligung für die Erneuerung eines Maiensässes in Mulinatsch auf Gebiet der Gemeinde Tujetsch. Die Bausumme laut Gesuch: rund 100’000 Franken. Dabei soll unter anderem ein Raum im Erdgeschoss in ein Zimmer und ein Bad aufgeteilt werden. Dieser Raum wird in den Plänen als bestehend, die bisherige Nutzung als «Küche/Wohnen» deklariert. Wichtiger Umstand: Die Hütte befindet sich in einer roten Gefahrenzone. Ausbauten sind dort nicht erlaubt, nur Erneuerungen des Bestehenden.