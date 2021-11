Luchsin Heia zieht zwei Junge auf

Verwaist und stark geschwächt wurde vor zehn Jahren ein fünf Monate alter Luchs in einem Hühnerstall bei Maienfeld aufgefunden. Das junge Luchsweibchen, F70, wurde in der Wildstation Landshut im bernischen Utzenstorf aufgepäppelt und Heia getauft. Mit einem GPS-Sender um den Hals wurde Heia im Mai 2012 bei Maienfeld wieder freigelassen, und zwar in der Nähe von dem Ort, wo sie am 28. Oktober 2011 gefunden worden war. Jetzt zieht die mittlerweile zehnjährige Luchsin zwei Junge auf. Die Liechtensteiner Wildhut konnte den Nachwuchs nämlich mit einer Fotofalle fotografieren.