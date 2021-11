Der Kanton will die letzten Zweifelnden überzeugen

Das rote Plakat mit den gekreuzten Heftpflastern soll die Bündnerinnen und Bündner in den kommenden Tagen «hoffentlich auf Schritt und Tritt verfolgen». Das sagte Rudolf Leuthold, Leiter des kantonalen Gesundheitsamts, am Mittwoch in Chur vor den Medien. Mit dem Plakat werben die Verantwortlichen für die nationale Impfwoche, die vom 8. bis 14. November möglichst viele Unentschlossene zur Impfung bewegen soll.