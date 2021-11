Das Personal bleibt der Knackpunkt

Am 18. Oktober, einem Montag, wurden im Gesundheitszentrum in Schiers erneut einzelne Coronafälle registriert. Man habe daraufhin alle Mitarbeitenden sowie die Patientinnen und Patienten testen lassen, erklärte Peter Philipp, CEO der Flury-Stiftung, am Mittwoch in Chur vor den Medien. Bereits am folgenden Donnerstag hätten acht Patientinnen und Patienten sowie mehrere Mitarbeitende positive Testresultate aufgewiesen.