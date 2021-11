Die Dorfbibliothek ist Ort der Bildung und der Begegnung

Der Begründer der öffentlichen Bibliotheken in den USA, der Stahlmagnat und Philanthrop Andrew Carnegie, sagte einst: «Eine Bibliothek übertrifft alles, was eine Gemeinde zum Wohle ihrer Bürger bereitstellen kann. Sie ist ein stets sprudelnder Quell in der Wüste.» Dieses Zitat trifft laut Elisabeth Poo den Kern der Sache. Poo führt gemeinsam mit Linda Franke, Nesa Caviezel Roner und Leta Mosca die Biblioteca cumünala Sent, die dieses Jahr das 40-jährige Bestehen feiern darf.