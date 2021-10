Der Seewiser Wolf ist jetzt in St. Gallen

Bei Thusis ist in der Nacht von Samstag auf vergangenen Sonntag auf der A13 ein Goldschakal überfahren worden. Das erwachsene Tier ist laut einer Mitteilung des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei der vierte Goldschakal, der tot in Graubünden aufgefunden wurde. Die Art breitet sich auf natürlichem Weg vom südosteuropäischen Flachland in Mitteleuropa aus, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Goldschakale können dabei mehrere Hundert Kilometer weit wandern.