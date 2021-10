Grosse Ehre für junge Tüftler

Luka Došen und Robin Gemperle dürfen sich freuen: Sie sind die Bündner Jungunternehmer des Jahres 2021. Am Mittwoch konnten sie in der Aula der Fachhochschule Graubünden den Jungunternehmerpreis entgegennehmen. In der Wahl setzte sich das Duo mit seiner Conarch GmbH gegen Dario Pirovino und Dario Grünenfelder mit der nachhaltigen Mode von Muntagnard und Yacine Azzouz mit dem Erfrischungsgetränk Rivet Maté durch. Zur Ehre kommt für die Sieger ein Preisgeld von 3000 Franken.