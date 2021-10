In Näfels werden Felsen gesprengt

Oberhalb von Näfels müssen Felsblöcke gesprengt werden, wie die Gemeinde Glarus Nord mitteilt. Die Sprengung findet am Freitag, 29. Oktober, statt. Die Strasse in Richtung Obersee wird an diesem Tag von 9 bis 11.45 Uhr komplett gesperrt und am Nachmittag kann es bis 16 Uhr zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde kommen. In den Tagen vor und nach der Sprengung, von Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 5. November, kann es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen. Diese können laut Gemeinde zu Warte­zeiten von 20 Minuten führen.