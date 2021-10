Alles bereit für den grössten Bündner Anlass des Jahres

Durch das Gelände führt Wolfgang Sahli, Verwaltungsratspräsident der First Event AG, der Organisatorin des Big Air. Zuerst führt er die Gruppe zur grossen Konzertbühne auf dem Platz. Hier werden am Freitag und Samstag diverse Stars aus der Hip-Hop-Szene auftreten (siehe Kasten). Im Backstage-Bereich der Bühne erklärt Produktionsleiter Joe Wüst, was es alles braucht für das perfekte Livekonzert. Zum Beispiel 100 bewegliche Scheinwerfer, die mit 60 Motoren im Bühnendach angetrieben werden. Diese bringen rund zehn Männer in Schwarz an diesem Tag an. Auch die Soundanlage ist nicht von schlechten Eltern: 120'000 Watt kann sie gemäss Wüst leisten. «Wir werden es aber nicht ganz so laut machen», verspricht Sahli.