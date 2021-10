Homophobe Attacken auf offener Strasse

Zum internationalen Coming-out Day am 11. Oktober war das Sozialwerk LGBT+ am Montag auf der Churer Bahnhofstrasse unterwegs und setzte sich für die Sichtbarkeit queerer Menschen ein. Vereinsmitglieder machten Passantinnen und Passanten auf ihre Anliegen aufmerksam und stellten in einer Präsentationsbox Informationen zum Thema Coming-out bereit. Ausgerechnet am weltweiten Aktionstag war der Verein zwei homofeindlichen Attacken ausgesetzt.