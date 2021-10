Eine Bergstrasse, die in die Zukunft führt

Die ersten Fotoapparate werden schon in Tumegl/Tomils gezückt an diesem bedeutungsvollen Samstagmorgen. Am Dorfeingang steht ein historisches Postauto, das alle Blicke auf sich zieht. Es erinnert an längst vergangene Zeiten und auch an die alte Transerstrasse. Diese führte ab den 1880er-Jahren von Paspels aus über Dusch nach Vecs und weiter nach Trans. Die Strasse war schmal, steil und kurvenreich. Das Kreuzen war nur an wenigen Stellen möglich. Lastwagen konnten nicht nach Trans gelangen. Deshalb wurde in den 1990er-Jahren nach einer neuen Linienführung gesucht.