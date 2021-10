Pontresina investiert in den modernen Lawinenschutz

Es ist ein prächtiger Tag, um auf 2300 Meter über Meer Sprengmasten zu montieren. Die Sonne scheint an diesem frühen Morgen und taucht die Seenlandschaft in gleissendes Herbstlicht. Auch die Bauarbeiter geniessen die fantastische Aussicht vom Schafberg oberhalb von Pontresina auf das Oberengadin, obwohl sie heute Präzisionsarbeit in luftiger Höhe leisten. Fünf neue Sprengmasten müssen montiert werden. Jeder Mast besteht aus zwei Bauteilen, die von Heli Bernina vom Umschlagplatz oberhalb von Punt Muragl bis ins Gebiet Choma geflogen werden.