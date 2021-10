Ein Jubiläumswochenende mit alten und neuen Spektakeln

So fand am Samstag zum ersten Mal in der Geschichte des Prättigauer Alp Spektakels die Bündner Holzhauerei-Meisterschaft in Seewis statt. In Disziplinen wie Baumfällen, Kettenwechsel auf Zeit, kombinierter Trennschnitt, Präzisionsschnitt oder Entasten trat Forstpersonal aus Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein gegeneinander an.