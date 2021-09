Gericht spricht Glarner «Geistheilerin» schuldig

Die «Glarner Geistheilerin Anna G.» – so nennt sie der «Blick» in seinen Berichten – ist vom Kriminalgericht Luzern für Betrug in Millionenhöhe zu einer Strafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Urteil kann angefochten werden und es gilt die Unschuldsvermutung. Wird es rechtskräftig, so muss die heute 66-jährige Anna G.* zehn Monate absitzen, für die weiteren, bedingt ausgesprochenen 24 Monate gilt eine Bewährungsfrist von drei Jahren.