Ein unüberhörbarer Baustart, der grosse Hoffnungen weckt

Mit der ersten Sprengung haben am Montagnachmittag die bergmännischen Arbeiten zum Sondierstollen begonnen. Dieses sogenannte «Anschiessen» ist in der Regel ein feierlicher Akt, der den Tunnelbauern vorbehalten ist, wie Daniel Albertin, Präsident der fusionierten Gemeinde Albula/Alvra, im Vorfeld erklärte. Das öffentliche Interesse an der Situation in Brienz/Brinzauls und Umgebung sei jedoch so, dass auch Gäste aus der Politik und von beteiligten Baufirmen sowie Medienschaffende eingeladen worden seien.