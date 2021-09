Chur baut die Schulsozialarbeit weiter aus

Gemäss Mitteilung wird die Schulsozialarbeit in Churer Schulen schrittweise eingeführt. Seit 2007 existiert in den Schulhäusern Nikolai und Barblan ein entsprechendes Angebot. Ausgebaut wurde dieses im Jahr 2009 in den Schulhäusern Lachen, Florentini, Giacometti und Quader und im Jahr 2012 in den Schulhäusern Daleu, Herold und Türligarten. Die Standorte Haldenstein und Maladers haben noch kein entsprechendes Angebot. (so)