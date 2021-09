Eine Taufe zum Jubiläum

Sie ist gross, braun und hat eine eigenwillige Form, die an die Schnauze eines Reptils erinnert: die legendäre Kult-Lokomotive «Krokodil» der Rhätischen Bahn (RhB). In diesem Jahr feiert die Serie der Ge 6/6 401-415 Lokomotive ihr 100-Jahr-Jubiläum. Angeschafft wurde sie, um den Triebfahrzeugpark der RhB zu verstärken, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Notwendig war dies wegen der Ausdehnung der Elektrifizierung auf das gesamte RhB-Netz.