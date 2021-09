Zehn Fragen und Antworten zur ausgeweiteten Covid-Zertifikatspflicht

Rudolf Leuthold: Bis am Montag noch ein Zertifikat zu erhalten, wird schwierig. Alle Personen, die bereits doppelt geimpft sind, haben die Möglichkeit, das Zertifikat elektronisch anzufordern. Sollten sie dabei Hilfe benötigen und niemanden haben, der ihnen helfen kann, dürfen sie guten Gewissens auch die Corona-Hotline des Kantons anrufen (Tel. 081 254 16 00). Wichtig ist: Das Zertifikat muss in dem Kanton beantragt werden, in dem man sich hat impfen lassen. Wie schnell das Covid-Zertifikat nach der Anforderung zugestellt wird, ist abhängig davon, wie gross der Ansturm und die Nachfrage nun sein werden. Es ist möglich, dass es zu kurzen Wartezeiten kommt.