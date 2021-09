Sein Posthorn ist verstummt

Es gibt Bilder, die bleiben einem Redaktor im Gedächtnis haften. Dazu gehört jenes von Leo Koch, wie er auf dem Kutschbock der Flüela-Postkutsche freudig in sein Posthorn bläst. Im August konnte der in Davos wohnhafte Koch seinen 85. Geburtstag feiern, am 7. September ist er verstorben. Anstelle von Blumenspenden freue sich Leo um jeden Franken für sein Herzblut «Pro Flüela», heisst es in der Todesanzeige. Man solle dazu den Vermerk «Flüelapapst» eintragen. Unter diesem Übernamen kannte ihn ganz Graubünden, im Speziellen die Politik.