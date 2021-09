Die Wildhut hat bereits zwei von drei Wolfswelpen erlegt

Am Montag verfügte der Kanton Graubünden, dass das Wolfsrudel am Beverin reguliert wird. Bereits am Mittwoch teilte die Regierung mit, dass zwei von drei Jungwölfen erlegt worden seien. «Die Wildhut konnte die beiden Welpen in einer optimalen Situation im Gebiet um den Piz Vizan schiessen», sagt Hannes Jenny, stellvertretender Leiter des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei. «Sie waren im Rudel in der Nähe einer Alp unterwegs.» Dem Rudelverband gehörten gemäss Jenny zwei erwachsene Wölfe und sieben Welpen an.