Mehr regionale Zusammenarbeit im Kulturbereich

Speeddating für Kulturschaffende? Das ist zumindest die Idee der Organisatorinnen des Netzwerks Kultur. Im Hof des Schlosses Planta-Wildenberg in Zernez sitzen 20 Kulturschaffende aus dem Unterengadin und der Val Müstair und unterhalten sich zu zweit. Sobald die Regionalentwicklerin Martina Schlapbach ein Glöckchen läutet, sollte die Gruppe so schnell wie möglich rotieren, damit jeder und jede die Möglichkeit erhält, mit allen Teilnehmenden zu sprechen. Doch der «Speed» will nicht wirklich aufkommen, zu spannend scheinen die Gespräche zu sein.