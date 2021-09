Die Stichstrasse kann nach drei Jahren Bauzeit befahren werden

Die Stichstrasse soll Nebenstrassen der Ortschaften Näfels und Mollis entlasten sowie den Durchgangsverkehr von Näfels verringern. Ausserdem erschliesst sie Entwicklungsgebiete in Näfels und Mollis und stellt einen optimalen Anschluss an den Autobahnzubringer dar, wie das Departement Bau und Umwelt des Kantons mitteilt. Die verkehrsberuhigenden Massnahmen konzentrierten sich auf die Ortsdurchfahrt Mollis in Richtung Netstal und auf die Tschachen-, Aser- und Färblistrasse sowie Obererlen.