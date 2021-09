Hunderte Bündnerinnen und Bündner nach Gewitter ohne Strom

So einige Kundinnen und Kunden von Repower hatten am Samstagabend kurzzeitig keinen Strom. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es kurz vor 18 Uhr während eines Gewitters bei der Trafostation Spaniu zu einem Kurzschluss. Daraufhin sei in Ilanz bei 200 Kundinnen und Kunden für knapp zwei Stunden der Strom ausgefallen. In Ruschein und Schnaus waren 650 Kunden für 80 Minuten ohne Strom.