So geht es nach dem Felssturz an der Sulzfluh weiter

Es sei schwer zu sagen, wie viele Kubikmeter Fels abgebrochen seien, sagt der lokale Naturgefahrenberater Martin Hardegger gegenüber Radio Südostschweiz. Er schätze aber, dass es sich um zwischen 3000 und 5000 Kubikmeter Gestein handle. «Wir haben am Donnerstag einen Untersuchungsflug vorgenommen, zusammen mit dem Gemeindepräsidenten und einem Geologen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Abbruchstelle fast an der Spitze der Sulzfluh liegt.» Der Absturz habe die Felsen in kleineres Gestein zerlegt, weshalb keine wirklich grossen Brocken aufgeschlagen seien. Grund für den Abgang des Gesteins könne das Wetter sein, so Hardegger. «Wir haben eine Zeit mit viel Niederschlag hinter uns. In höheren Lagen waren die Temperaturen teilweise so tief, dass das Wasser sogar gefrieren konnte. Am Donnerstag war es hingegen relativ warm. Das könnte dazu geführt haben, dass sich die Gesteine mit dem geschmolzenen Wasser gelöst haben, was wiederum einen Teil des Felsens entlastet hat, der daraufhin abgebrochen ist.»