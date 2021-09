Musik, Markt und mehr Platz

Besonders am diesjährigen Herbstmarkt ist ein kleines Eröffnungsfest, wie Butz verrät. Bereits am Freitagabend am 3. September ist auf dem Roten Platz Barbetrieb. Zudem treten verschiedene Musikgruppen auf, unter anderem die Musikschule Landquart. Am selben Ort findet am Samstag das Kinderprogramm statt. Butz empfiehlt einen Ritt auf der Drachenschaukel. Er hofft nun auf gutes Wetter – «bestellt haben wir es».