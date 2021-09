Coronavirus an Davoser Schulen beschäftigt Krisenstab

Seit vergangenem Wochenende sind nun auch Kinder aus dem Schulhaus Davos Platz betroffen. Auch hier wurden am Montag und am Mittwoch entsprechende Tests durchgeführt. Insgesamt sind im Schulhaus Platz sechs Kinder mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich derzeit in Quarantäne. Am Donnerstag fand zudem eine Nachtestung von den am Montag getesteten Personen statt. Dies gab die Gemeinde Davos am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt.