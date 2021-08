Parkdirektor findet Beverinwölfe problematisch 

Im Naturpark Beverin ist eine Wandergruppe am vergangenen Freitag auf der Steileralp oberhalb von Sufers zwei erwachsenen Wölfen begegnet. Für kurze Zeit näherten sich die beiden Tiere den Touristen bis auf rund zehn Meter. Das schreibt das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag in einer Mitteilung. Marc Hosig, Leiter zentrale Dienste beim Jagdamt, präzisiert: «Die beiden Wanderer trafen bei einer unübersichtlichen Stelle auf die Wölfe. Möglicherweise hatten die Wanderer die Wölfe überrascht.»