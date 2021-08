Neue Heimat für Forschungs-Schafe

Der Davoser Souverän weiss um die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung und internationale Ausstrahlung der am Ort ansässigen Forschungsinstitute. Mit einem Ja-Stimmenanteil von rund 93,7 Prozent wurde im Mai 2019 an der Urne eine Teilrevision der Ortsplanung bewilligt, die es dem global tätigen Davoser AO Forschungsinstitut ermöglichte, den Ausbau seiner Infrastruktur an die Hand zu nehmen. Konkret betraf die geplante Erweiterung den Bau eines Stalls. In diesem Gebäude, das am vergangenen Freitag eröffnet wurde, ist künftig eine spezielle Schafherde untergebracht.