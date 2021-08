Freie Fahrt für Velofahrer am Klausenpass

Der «Ride the Alps Klausen» habe sich in den letzten Jahren an grosser Beliebtheit erfreut, heisst es weiter. «Wir rechnen deshalb auch dieses Jahr mit einer Teilnehmeranzahl von über 1000», so die Verantwortlichen. Das bedeutet, dass am Event nur teilnehmen darf, wer ein gültiges Covidzertifikat vorweisen kann. Die aktuell geltenden Teilnahmebedingungen werden laufend auf www.ridethealps.ch/klausen publiziert. Der Anlass sei kostenlos, eine Anmeldung sei jedoch erforderlich.